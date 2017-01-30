11/11 09:48Президенты обсудили проблемные аспекты в белорусско-российском взаимодействии
10/11 11:43Председатель бюджетного комитета парламента республики Юрий Николаев поделился с пресс-службой Ил Тумэна своим мнением параметров проекта бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
10/11 11:328 ноября 2016 года в Комитете Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рассмотрели проект федерального закона
10/11 11:31Одного регионального оператора в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории Якутии недостаточно
14/11 13:07По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики, в Республике, динамика инвестиций в основной капитал за 10 месяцев 2016 года существенно превышает прошлогодний уровень
07/11 12:45Участок автодороги А-360 «Лена», соединяющий Невер и Якутск, с 4 по 38 километры сдан в эксплуатацию
31/10 19:11До 30 ноября успейте получить выплату из средств материнского капитала в размере 25000 рублей
31/10 19:08Приборы учета помогут избежать повышающих коэффициентов
31/12 13:32Гендиректор Фонда поздравляет якутян
29/12 17:44Проект «Добрая Якутия» был разработан в рамках программы «Развитие» Фонда будущих поколений
29/12 17:36Ввод в строй реабилитационного центра планируется в августе 2018 года
19/12 13:10Сергей Местников рассказал о перезагрузке в Фонду будущих поколений
11/11 10:28Уголовное дело направлено в суд
10/11 12:52Мужчина получил срок три года
09/11 19:48Установлено, что житель села Анюйск Билибинского района Чукотского автономного округа на своей моторной лодке выехал в п. Черский
09/11 15:11Пострадавший был экстренно прооперирован в Хангаласской центральной районной больнице
15/11 13:51В течение 14 ноября 2016 года поисковыми группами, состоящими из родственников, знакомых и местных жителей, обследованы районы участков «Щекурово» и «Стадухино», озера Голявино и Домашнее
14/11 13:08Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия) за прошедшие сутки
14/11 13:05Установлено, что 8 ноября мужчина, 1954 года рождения, на снегоходе выехал из села Колымское на рыболовецкий участок, расположенный на расстоянии 30 километров от села
10/11 11:36Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия) за прошедшие сутки
17/11 15:59Было прослушано 107 детей, в результате отбора рекомендованы в Высшую школу музыки 8 детей
11/11 09:37АГИКИ с Фондом будущих поколений реализуют совместные проекты
07/11 11:1913 ноября в Русском театре прозвучат лучшие песни в исполнении коллектива
28/10 11:56Фестиваль пройдет в столице Якутии с 28 ноября по 4 декабря
16/10 14:06"Красавчик наш Баска!"
25/07 19:16"Антикоррупционные мероприятия осуществляются в республиканских органах власти лицами, как правило, не обладающими соответствующими навыками и квалификацией»
10/07 10:48Отгремели все ысыахи, На работе Пил Дархан -
26/06 14:11О побеге бывшего вице-мэра Штыкуцка Валерия Дрожжиева
11/11 17:07Праздник состоялся благодаря волонтерскому движению "Добрая Якутия"
10/11 13:26Якутская школа дзюдо снова заявила о себе в Ижевске на Всероссийских соревнованиях среди юниоров и юниорок
08/11 09:52Старт состязаниям будет дан 17 ноября в Санкт-Петербурге
07/11 13:50Сила духа и кроссфит позволили якутскому велосипедисту победить на сломанном велосипеде
28/10 15:52Разбираемся в стремлении дистанцироваться от других женщин
13/10 11:254-5 октября 2016 г. в Барнауле состоялась научно-практическая конференция
11/10 13:43Отметим что при условии нахождения инвесторов и завершение НИОКР производство данных роботов, должно быть налажено на территории Республики Саха (Якутия)
28/09 17:09Мама малыша страдает редким заболеванием, из-за которого не может иметь здоровых детей