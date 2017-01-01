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В Якутске
01.01.2017 / 17:33
Сюжеты: Дело Валерия Доржиева Кинопоказ от "ГГ"
Политика
Лукашенко и Путин обсудили в телефонном разговоре проблемные аспекты белорусско-российского взаимодействия Лукашенко и Путин обсудили в телефонном разговоре проблемные аспекты белорусско-российского взаимодействия

11/11 09:48Президенты обсудили проблемные аспекты в белорусско-российском взаимодействии

Юрий Николаев о парламентских слушаниях по обсуждению параметров федерального бюджета в Совете Федерации Юрий Николаев о парламентских слушаниях по обсуждению параметров федерального бюджета в Совете Федерации

10/11 11:43Председатель бюджетного комитета парламента республики Юрий Николаев поделился с пресс-службой Ил Тумэна своим мнением параметров проекта бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

В профильном Комитете Госдумы рассмотрен проект федерального закона, инициированный Ил Тумэном В профильном Комитете Госдумы рассмотрен проект федерального закона, инициированный Ил Тумэном

10/11 11:328 ноября 2016 года в Комитете Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рассмотрели проект федерального закона

В Ил Тумэне обсудили вопросы обращения с отходами производства и потребления на территории Якутии В Ил Тумэне обсудили вопросы обращения с отходами производства и потребления на территории Якутии

10/11 11:31Одного регионального оператора в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории Якутии недостаточно

Экономика
В Якутии инвестиции в основной капитал выросли на 21,5% В Якутии инвестиции в основной капитал выросли на 21,5%

14/11 13:07По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики, в Республике, динамика инвестиций в основной капитал за 10 месяцев 2016 года существенно превышает прошлогодний уровень

В Амурской области завершена реконструкция участка трассы "Лена" В Амурской области завершена реконструкция участка трассы "Лена"

07/11 12:45Участок автодороги А-360 «Лена», соединяющий Невер и Якутск, с 4 по 38 километры сдан в эксплуатацию

Отделения ПФР по Якутии: успейте получить выплату из материнского капитала Отделения ПФР по Якутии: успейте получить выплату из материнского капитала

31/10 19:11До 30 ноября успейте получить выплату из средств материнского капитала в размере 25000 рублей

Разъяснения по повышающим коэффициентам (с 1 января 2017 года) Разъяснения по повышающим коэффициентам (с 1 января 2017 года)

31/10 19:08Приборы учета помогут избежать повышающих коэффициентов

Общество
Фонд будущих поколений: Пусть в Новом Году произойдет побольше хороших событий! Фонд будущих поколений: Пусть в Новом Году произойдет побольше хороших событий!

31/12 13:32Гендиректор Фонда поздравляет якутян

Фонд будущих поколений и движение «Добрая Якутия» подводят итоги года Фонд будущих поколений и движение «Добрая Якутия» подводят итоги года

29/12 17:44Проект «Добрая Якутия» был разработан в рамках программы «Развитие» Фонда будущих поколений

В Мирном будет построено новое здание реабилитационного центра «Харысхал» В Мирном будет построено новое здание реабилитационного центра «Харысхал»

29/12 17:36Ввод в строй реабилитационного центра планируется в августе 2018 года

О «Доброй Якутии», «Стремлении» и «Энергии детства» О «Доброй Якутии», «Стремлении» и «Энергии детства»

19/12 13:10Сергей Местников рассказал о перезагрузке в Фонду будущих поколений

Криминал
В Якутии женщина инсценировала разбойное нападение на кассу В Якутии женщина инсценировала разбойное нападение на кассу

11/11 10:28Уголовное дело направлено в суд

22-летний житель Якутии осужден за изготовление детской порнографии 22-летний житель Якутии осужден за изготовление детской порнографии

10/11 12:52Мужчина получил срок три года

В Нижнеколымском районе Якутии по факту гибели женщины возбуждено уголовное дело В Нижнеколымском районе Якутии по факту гибели женщины возбуждено уголовное дело

09/11 19:48Установлено, что житель села Анюйск Билибинского района Чукотского автономного округа на своей моторной лодке выехал в п. Черский

В Якутии возбуждено уголовное дело по факту травмирования сотрудника при проведении учебных сборов В Якутии возбуждено уголовное дело по факту травмирования сотрудника при проведении учебных сборов

09/11 15:11Пострадавший был экстренно прооперирован в Хангаласской центральной районной больнице

Происшествия
В Нижнеколымском районе Якутии проводятся поисковые мероприятия В Нижнеколымском районе Якутии проводятся поисковые мероприятия

15/11 13:51В течение 14 ноября 2016 года поисковыми группами, состоящими из родственников, знакомых и местных жителей, обследованы районы участков «Щекурово» и «Стадухино», озера Голявино и Домашнее

В Мирном произошел пожар в техническом помещении В Мирном произошел пожар в техническом помещении

14/11 13:08Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия) за прошедшие сутки

В Нижнеколымском районе Якутии устанавливаются обстоятельства исчезновения мужчины и малолетнего ребенка В Нижнеколымском районе Якутии устанавливаются обстоятельства исчезновения мужчины и малолетнего ребенка

14/11 13:05Установлено, что 8 ноября мужчина, 1954 года рождения, на снегоходе выехал из села Колымское на рыболовецкий участок, расположенный на расстоянии 30 километров от села

В Якутске из-за короткого замыкания загорелся частный дом В Якутске из-за короткого замыкания загорелся частный дом

10/11 11:36Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия) за прошедшие сутки

Культура
«Музыка для всех» на момской земле «Музыка для всех» на момской земле

17/11 15:59Было прослушано 107 детей, в результате отбора рекомендованы в Высшую школу музыки 8 детей

«Птица по имени АГИКИ» - перформанс от Фонда будущих поколений «Птица по имени АГИКИ» - перформанс от Фонда будущих поколений

11/11 09:37АГИКИ с Фондом будущих поколений реализуют совместные проекты

"Звени, звени, златая Русь!". Ансамбль "Русь" приглашает на концерт "Звени, звени, златая Русь!". Ансамбль "Русь" приглашает на концерт

07/11 11:1913 ноября в Русском театре прозвучат лучшие песни в исполнении коллектива

Якутск готовится к фестивалю «Зима начинается с Якутии» Якутск готовится к фестивалю «Зима начинается с Якутии»

28/10 11:56Фестиваль пройдет в столице Якутии с 28 ноября по 4 декабря

Итар Хатасс
Хреновости "ИХ": За подбитый глаз! За выбитый зуб! Хреновости "ИХ": За подбитый глаз! За выбитый зуб!

16/10 14:06"Красавчик наш Баска!"

Итар Хатасс: Коррупция в надежных руках! Итар Хатасс: Коррупция в надежных руках!

25/07 19:16"Антикоррупционные мероприятия осуществляются в республиканских органах власти лицами, как правило, не обладающими соответствующими навыками и квалификацией»

(ИТАР ХАТАСС) Полугодье завершилось, нам пора держать ответ… (ИТАР ХАТАСС) Полугодье завершилось, нам пора держать ответ…

10/07 10:48Отгремели все ысыахи, На работе Пил Дархан -

Итар-Хатасс: С Орды выдачи нет! Итар-Хатасс: С Орды выдачи нет!

26/06 14:11О побеге бывшего вице-мэра Штыкуцка Валерия Дрожжиева

Спорт
В Якутске дети-сироты приняли участие в спортивном состязании В Якутске дети-сироты приняли участие в спортивном состязании

11/11 17:07Праздник состоялся благодаря волонтерскому движению "Добрая Якутия"

Якутские дзюдоистки вошли в состав сборной России Якутские дзюдоистки вошли в состав сборной России

10/11 13:26Якутская школа дзюдо снова заявила о себе в Ижевске на Всероссийских соревнованиях среди юниоров и юниорок

Якутский боксёр представит Россию на Молодёжном Чемпионате Мира по боксу Якутский боксёр представит Россию на Молодёжном Чемпионате Мира по боксу

08/11 09:52Старт состязаниям будет дан 17 ноября в Санкт-Петербурге

В Якутске прошла экстремальная велогонка В Якутске прошла экстремальная велогонка

07/11 13:50Сила духа и кроссфит позволили якутскому велосипедисту победить на сломанном велосипеде

Наука и жизнь
Женская мизогиния: что заставляет женщин презирать свой пол Женская мизогиния: что заставляет женщин презирать свой пол

28/10 15:52Разбираемся в стремлении дистанцироваться от других женщин

Делегация Якутии приняла участие в конференции Роскосмос Делегация Якутии приняла участие в конференции Роскосмос

13/10 11:254-5 октября 2016 г. в Барнауле состоялась научно-практическая конференция

Медведев одобрил проект резидента Технопарка «Якутия» по созданию роботов для доения коров Медведев одобрил проект резидента Технопарка «Якутия» по созданию роботов для доения коров

11/10 13:43Отметим что при условии нахождения инвесторов и завершение НИОКР производство данных роботов, должно быть налажено на территории Республики Саха (Якутия)

В Мексике родился первый в мире ребенок с генетическим материалом трех родителей В Мексике родился первый в мире ребенок с генетическим материалом трех родителей

28/09 17:09Мама малыша страдает редким заболеванием, из-за которого не может иметь здоровых детей

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11/11 17:07
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В Якутии женщина инсценировала разбойное нападение на кассу
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11/11 09:37
«Птица по имени АГИКИ» - перформанс от Фонда будущих поколений
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